Dayane Mello, torna a parlare sui social: il lungo sfogo dopo il commento sulla De Lellis (Di sabato 30 luglio 2022) Nella giornata di ieri a tornare al centro dei riflettori è stata Dayane Mello. L’ex gieffina ha infatti deciso di commentare un post di Giulia De Lellis, attaccandola per quanto scritto. Qualche ora dopo la sua critica, la modella brasiliana è tornata sui social. Questa volta ha deciso di utilizzare Twitter, lasciandosi andare ad un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Nella giornata di ieri are al centro dei riflettori è stata. L’ex gieffina ha infatti deciso di commentare un post di Giulia De, attaccandola per quanto scritto. Qualche orala sua critica, la modella brasiliana èta sui. Questa volta ha deciso di utilizzare Twitter, lasciandosi andare ad un L'articolo

campisi_eugenia : @grwngo Ho visto Fazenda 13 solo ed esclusivamente per Dayane Mello!? - LusiaDeSouzaCa2 : @Gayane_Mello @Mellos_Poppy DAYANE È BELLISSIMA UNICA SPECIALE MERAVIGLIOSAAA. I FANS FANDOM DI DAYANE VALE DI PIÙ… - L_AdeleShasa : - Tuttogossipnews : #DayaneMello criticata dopo l’attacco a #GiuliaDeLellis . Lei non ci sta: “Nessuno sa cosa c’è dietro” - Novella_2000 : Dayane Mello criticata per le sue parole su Giulia De Lellis: lei sbotta -