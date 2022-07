CHROME | LA TRAPPOLA DEL FINTO AGGIORNAMENTO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 30 luglio 2022) Attenzione al. State navigando e vi appare improvvisamente una richiesta di aggiornare. NON CREDETE MAI A QUESTE RICHIESTE IMPROVVISE CHE APPAIONO NEL BROWSER mentre navigate. Google infatti non proporrebbe mai una simile notifica a tutto schermo, in una pagina web e mentre navigate. Ecco il testo per intero del messaggio e l'immagine : Lei sta utilizzando una versione decadutaAggiornate ora per garantirvi una navigazione sicura e rapida. Download inizierà in qualche secondo. Se non inizia automaticamente digitate qui: