Il fidanzato di Valeria Marini stava sposando un' altra attrice | la confessione di Eddy Siniscalchi

Eddy Siniscalchi è l'attuale compagno della modella e showgirl sarda Valeria Marini. I due sono innamoratissimi, ma lui ha confessato un oscuro segreto sulla sua vita sentimentale. Ecco chi c'è nel suo passato Valeria Marini ha da sempre un grande successo, ma non è mai stata ugualmente fortunata in amore. Le sue storie sono finite tutte male, a partire da quella con il famoso produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Tra i due c'è stato un lungo tira e molla, durante il quale la donna ha anche avuto un aborto spontaneo. In seguito, la soubrette, attrice e imprenditrice nata a Roma ma cresciuta a Cagliari, ha conosciuto e si è innamorata di un altro imprenditore, Giovanni Cottone. I due si sono sposati nel 2013, ma la Sacra Rota ha poco dopo annullato il

