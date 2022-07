Vic di Radio Deejay, incidente in parapendio: “A 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi…” (Di giovedì 28 luglio 2022) La scorsa domenica, lo speaker Vittorio Lelli di Radio Deejay ha avuto un incidente in parapendio sulle colline alle spalle di Sale Marasino: una corrente d’aria improvvisa e non prevedibile ha fatto chiudere la vela, causando una caduta da un’altezza di cinque metri. Da qualche giorno, Vic è ricoverato in ospedale. I fedelissimi del suo programma, che conduce nei giorni feriali dalle 12 alle 14 in compagnia di Marisa Passera, avranno notato la sua assenza. Lo stesso Lelli ha pubblicato un post su Instagram in cui, a corredo della foto della mano destra attaccata alla flebo, ha spiegato l’accaduto: “Avrei preferito una vacanza, che so, a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) La scorsa domenica, lo speaker Vittorio Lelli diha avuto uninsulle colline alle spalle di Sale Marasino: una corrente d’aria improvvisa e non prevedibile ha fatto chiudere la, causando una caduta da un’altezza di cinque. Da qualche giorno, Vic è ricoverato in ospedale. I fedelissimi del suo programma, che conduce nei giorni feriali dalle 12 alle 14 in compagnia di Marisa Passera, avranno notato la sua assenza. Lo stesso Lelli ha pubblicato un post su Instagram in cui, a corredo della foto della mano destra attaccata alla flebo, ha spiegato l’accaduto: “Avrei preferito una vacanza, che so, a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atndo cola 5 ...

