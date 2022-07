CorrSport | “Neto ha scelto il Napoli | in settimana si chiude”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 28 luglio 2022)vuole il, il portiere brasiliano del Barcellona, vuole la sciare la Spagna per tornare in serie A.– CALCIOMERCATO. Ildopo l’arrivo di Kim, si è concentrato sul portiere. L’addio di Ospina ha lasciato un vuoto enorme, Meret sembra non offrire le giuste garanzie a Spalletti, per questo motivo Guntoli tratta nomi di alto livello. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport,sarebbe in pole per la porta del. “, portiere di riserva del Barcellona, avrebbecome sua prossima destinazione e desidererebbe raggiungere il capoluogo campano già entro il fine. I blaugrana lascerebbero andare via ...