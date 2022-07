capuanogio : Tra #Juric e #Vagnati una rissa che umilia il #Torino. Il primo sconfitto è #Cairo che, promessa dopo promessa, ha… - Cucciolina96251 : RT @CorriereGranata: ??Il presidente #Cairo ha commentato a @RadioRadioWeb la furiosa lite di ieri tra #Juric e #Vagnati: “I due si sono par… - CorriereG : Comunque ammettiamolo: con la crisi economica che c'è, la pandemia, la siccità e le cavallette (cit.) è del tutto f… - napolista : #Cairo: «#Juric e #Vagnati si sono chiariti e riappacificati. Vanno avanti più in sintonia che mai» Il presidente… - Alby1906 : RT @gianni_berti: Comunque #Vagnati quello che aveva da dire l ha detto sia a #juric che a #Cairo e secondo me era anche l'ora. Non si può… -

... vanno avanti più in sintonia che mai, non c'è altro da aggiungere": così il presidente del Torino Urbano, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l'allenatore, Ivan, e il ...Colpa diche non ha dato il via libera, cioè il 'grano', a Vagnati Colpa di Vagnati che non ha la forza e le conoscenze giuste che il ruolo impone Colpa di, come deve pensare, se, ...succede", aveva detto Vagnati nel corso del suo lungo intervento a chiudere una giornata complicatissima per il Torino. Adesso le parole di Cairo, a tentare di voltare pagina e chiudere la vicenda ...SERIE A - Il presidente del Torino è intervenuto ai microfoni di RadioRadio dopo la lite tra il suo ds Vagnati e l'allenatore Juric: "Avanti insieme più uniti" ...