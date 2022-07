fisco24_info : Brembo: utile semestre corre a 148,9 milioni, ricavi +28,3%: Tiraboschi, c'è fiducia per il prosieguo dell'anno -

Nel primo semestre Brembo ha riportato un utile netto di 148,9 milioni di euro, in rialzo del 17,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e un fatturato di 1,746 miliardi (+28,3% e +19,3% a parità di cambi). Brembo si attende per l'esercizio 2022 una seconda parte dell'anno in linea con il primo semestre in termini di fatturato e margini.