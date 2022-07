Breaking Bad potrebbe presto scomparire dal catalogo di Netflix (Di giovedì 28 luglio 2022) Non finiscono le cattive notizie per gli abbonati a Netflix. Dovremo dire addio a Breaking Bad? Mentre il gigante dell'intrattenimento ha perso quasi 2 milioni di abbonati nel secondo trimestre, dopo un primo trimestre già finanziariamente difficile, diverse serie (di cui non è propietaria) potrebbero lasciare la piattaforma entro il 2025. Tra queste, Breaking Bad che segue le avventure del leggendario Walter White, interpretato da Bryan Cranston. La sua potenziale partenza potrebbe essere una grande delusione per i fan, che potrebbero addirittura allontanarsi da Netflix se non avessero più accesso allo show con i personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul. Secondo The Wrap, la partenza è dovuta alla scadenza della licenza di Sony Television prevista per ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Non finiscono le cattive notizie per gli abbonati a. Dovremo dire addio aBad? Mentre il gigante dell'intrattenimento ha perso quasi 2 milioni di abbonati nel secondo trimestre, dopo un primo trimestre già finanziariamente difficile, diverse serie (di cui non è propietaria)ro lasciare la piattaforma entro il 2025. Tra queste,Bad che segue le avventure del leggendario Walter White, interpretato da Bryan Cranston. La sua potenziale partenzaessere una grande delusione per i fan, chero addirittura allontanarsi dase non avessero più accesso allo show con i personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul. Secondo The Wrap, la partenza è dovuta alla scadenza della licenza di Sony Television prevista per ...

