Sturare lavandini e scarichi | il fai da te è più semplice con qualche consiglio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Può accadere che un lavandino, lo scarico, la doccia, siano intasati. E’ davvero una situazione che non vorremmo mai avere in casa, magari a maggior ragione ora che fa caldo e tendiamo a passare molto più tempo sotto l’acqua. La prima cosa che ci viene in mente spesso è quella di rivolgerci ad un professionista. Ma se l’idraulico è impegnato e non può venire? Oppure se non ce lo possiamo permettere? Il tentativo è quello di provare a risolvere il problema da soli ma se i nostri interessi sono lontani da quelli di tubi enon è così facile… Andiamo a vederepratico perché il fai da te diventi un po’ più. Comedirettamente da soli: ecco trucci e consigli Ecco qui di seguito alcuni dei trucchi che ...