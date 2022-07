Sampdoria Villar, i blucerchiati provano l’inserimento: la formula per convincere la Roma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sembrava tutto fatto con il Monza e invece la Sampdoria sta provando a inserirsi per portare Villar in Liguria Sembrava tutto fatto con il Monza e invece la Sampdoria sta provando a inserirsi per portare Villar in Liguria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Romei sarebbe al lavoro per portare lo spagnolo alla corte di Giampaolo. La Roma sarebbe convinta dalla formula del prestito secco più che quella con l’obbligo di riscatto offerta dai brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sembrava tutto fatto con il Monza e invece lasta provando a inserirsi per portarein Liguria Sembrava tutto fatto con il Monza e invece lasta provando a inserirsi per portarein Liguria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Romei sarebbe al lavoro per portare lo spagnolo alla corte di Giampaolo. Lasarebbe convinta dalladel prestito secco più che quella con l’obbligo di riscatto offerta dai brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

