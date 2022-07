“Quanto mi manchi” | Roberta Morise in lacrime per il suo unico grande amore | ecco chi è

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 27 luglio 2022)è nell'ultimo periodo impegnata nella trasmissione Camper in giro per l' Italia. Ma in queste ultime ore la bella calabrese non pensa molto al lavoro. Invece si lascia andare ad un ricordo, una mancanza che non smette di farla soffrire. Solo poco fa infatti, la conduttrice ha condiviso un particolare momento della sua via con i fan, tramite il proprio profilo social.di cosa si tratta.negli ultimi giorni è stata al centro di un enorme polemica. Sembra che la conduttrice abbia fatto molto arrabbiare la collega Elisabetta Gregoraci che non ha gradito la sua presenza al Twiga di Forte dei Marmi. Anche se tutti hanno pensato ad una possibile reazione di gelosia da parte della Gregoraci per via del suo ex marito Flavio Briatore, sembra che questa reazione riguardi ...