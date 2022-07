Niente LCS per Soul | il giocatore non si sente pronto | “Torno nell’Academy | devo migliorare”

Leggi su esports247

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Molti fan della LCS erano già entusiasti di vederlo in azione come membro della nuova era della lega, ma il debuttante di TSM Cheng “” Luo ha deciso di tornare nella squadra dell’Academy di TSM per continuare il suo sviluppo comeprofessionista di League of Legends. Il team esports ha affermato che è stata una decisione reciproca che derivava dal desiderio didi “accelerare la sua crescita” per diventare un talentoper la LCS. In seguito a questa scelta, il veterano Colin “Solo” Earnest prenderà il suo posto nella corsia superiore: TSM diventa così la sua sesta squadra LCS nella sua lunga carriera. LCS Roster Update After deep conversation with @lol1, we have come to the mutual decision of moving him back to the Academy team for the remainder of the split. Please support ...