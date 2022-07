Mosca: non rispettano l’accordo sull’export di grano russo, così fallisce anche quello sui cereali ucraini (Di mercoledì 27 luglio 2022) l’accordo sul grano ucraino potrebbe fallire perché il patto contestuale firmato e che prevedeva contemporaneamente di allentare le sanzioni sull’export di grano russo e concimi non viene di fatto onorato, avverte Mosca. Quando viene domandato al il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko se esiste la possibilità di un fallimento dell’accordo sull’export di grano dall’Ucraina, raggiunto nei giorni scorsi a Istanbul, la risposta è netta: “Nulla è da escludere”. Citato dall’agenzia Ria Novosti, Rudenko ha chiesto “l’implementazione” della parte dell’intesa che prevede “la revoca delle restrizioni all’esportazione di grano russo”. Il diplomatico ha ricordato che le parti hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022)sulucraino potrebbe fallire perché il patto contestuale firmato e che prevedeva contemporaneamente di allentare le sanzionidie concimi non viene di fatto onorato, avverte. Quando viene domandato al il vice ministro degli Esteri, Andrey Rudenko se esiste la possibilità di un fallimento deldidall’Ucraina, raggiunto nei giorni scorsi a Istanbul, la risposta è netta: “Nulla è da escludere”. Citato dall’agenzia Ria Novosti, Rudenko ha chiesto “l’implementazione” della parte dell’intesa che prevede “la revoca delle restrizioni all’esportazione di”. Il diplomatico ha ricordato che le parti hanno ...

