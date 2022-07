Marco Bussa, titolare del brand Parrucchiere del Futuro, non ha dubbi: “Non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare”. (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Il consulente, divenuto celebre per aver contribuito alla crescita di alcuni dei più famosi saloni d’Europa, parla di come la sua esperienza gli abbia insegnato che non sono i giovani a essere svogliati, ma è il mondo del lavoro a non rispondere più ai bisogni e alle esigenze delle nuove generazioni. Milano, 27/07/2022 – “La verità è che i giovani di oggi sono molto più intelligenti della mia generazione e di quelle precedenti, che hanno speso, e spesso ancora spendono, le loro vite trascinandosi in una quotidianità svilente e fatta di infiniti sacrifici semplicemente per pagare le bollette e permettersi il giro della domenica al centro commerciale”, tuona Bussa, creatore di Parrucchiere del Futuro, il più importante evento in Italia dedicato alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Il consulente, divenuto celebre per aver contribuito alla crescita di alcuni dei più famosi saloni d’Europa, parla di come la sua esperienza gli abbia insegnato che non sono ia essere sti, ma è il mondo del lavoro a non rispondere più ai bisogni e alle esigenze delle nuove generazioni. Milano, 27/07/2022 – “La verità è che idi oggi sono molto più intelligenti della mia generazione e di quelle precedenti, chespeso, e spesso ancora spendono, le loro vite trascinandosi in una quotidianità svilente e fatta di infiniti sacrifici semplicemente per pagare le bollette e permettersi il giro della domenica al centro commerciale”, tuona, creatore didel, il più importante evento in Italia dedicato alla ...

lifestyleblogit : Marco Bussa, titolare del brand Parrucchiere del Futuro, non ha dubbi: “Non è vero che i giovani non hanno voglia d… - LocalPage3 : Marco Bussa, titolare del brand Parrucchiere del Futuro, non ha dubbi: “Non è vero che i giovani non hanno voglia d… - ringoringhetto : Chi cerca trova e chi bussa gli sarà aperto. (BY MARCO MAZZOCCHI) -