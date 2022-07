Lombardia: Pizzul (Pd), 'in bilancio ignorate nostre proposte per le famiglie' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug.(Adnkronos) - "La giunta Fontana non ha alcuna visione e alcuna capacità di programmazione reale. In questi anni ha giocato di rimbalzo su iniziative immaginate e messe in campo da altri soggetti, senza un disegno organico che tenga tutto insieme. Il bilancio regionale, anche dopo l'assestamento di oggi, non va in direzione delle famiglie lombarde, che sono messe in difficoltà dalla crisi internazionale e dall'aumento dei costi dell'energia. Avevamo fatto alcune proposte concrete in questo senso che sono state tutte bocciate". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commentando l'approvazione, oggi in Consiglio regionale, dell'assestamento al bilancio regionale 2022. Il Pd, con una conferenza stampa tenuta lo scorso lunedì, aveva denunciato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug.(Adnkronos) - "La giunta Fontana non ha alcuna visione e alcuna capacità di programmazione reale. In questi anni ha giocato di rimbalzo su iniziative immaginate e messe in campo da altri soggetti, senza un disegno organico che tenga tutto insieme. Ilregionale, anche dopo l'assestamento di oggi, non va in direzione dellelombarde, che sono messe in difficoltà dalla crisi internazionale e dall'aumento dei costi dell'energia. Avevamo fatto alcuneconcrete in questo senso che sono state tutte bocciate". Lo dichiara il capogruppo del Pd in RegioneFabiocommentando l'approvazione, oggi in Consiglio regionale, dell'assestamento alregionale 2022. Il Pd, con una conferenza stampa tenuta lo scorso lunedì, aveva denunciato ...

TV7Benevento : Lombardia: Pizzul (Pd), 'in bilancio ignorate nostre proposte per le famiglie' - - infoitinterno : Lombardia: Pizzul (Pd), 'perfino Moratti chiede discontinuità, serve cambiamento' - TV7Benevento : Lombardia: Pizzul (Pd), 'perfino Moratti chiede discontinuità, serve cambiamento' - - beth2ely : #pizzul vuole aprire al @Mov5Stelle?! Anche no. Io non voto un @pdnetwork alleato ai 5 stelle (non cambia se si tra… - radiolombardia : #Regionali @fpizzul @PD_Lombardia 'E' chiaro che la partita nazionale è una cosa, ed è chiaro che con i 5 Stelle p… -