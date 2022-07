Elisabetta Gregoraci curiosità: stipendio e patrimonio dell’ex di Briatore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è tornata sul palco di Battiti Live. Dal 2017 l’estate suona bene grazie ad uno dei programmi musicali più caldi della stagione. Con un tanto di outfit da urlo, colei che arrivò nel 1997 tra le bellissime di Miss Italia riscuote anche tanta curiosità tra i followers. A quanto ammonta il mantenimento dell’ex … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 luglio 2022)è tornata sul palco di Battiti Live. Dal 2017 l’estate suona bene grazie ad uno dei programmi musicali più caldi della stagione. Con un tanto di outfit da urlo, colei che arrivò nel 1997 tra le bellissime di Miss Italia riscuote anche tantatra i followers. A quanto ammonta il mantenimento… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

alessiah79 : RT @tvstellare: L’Alvaro Soleil di Elisabetta Gregoraci per sempre famoso comunque #battitilive - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: l’imbarazzante gaffe a Battiti Live… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live scompare/ Web in rivolta - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato a “Battiti Live” e fa dimenticare l’errore - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, bufera social per la conduttrice -