Samsung al lavoro su un super sensore da 450 Megapixel? Un brevetto sembra confermarlo (Di martedì 26 luglio 2022) L’indiscrezione parte dalla registrazione del termine Hexa²pixel: la precedente tecnologia di pixel binning Tetra²pixel fonde fra loro 16 pixel (4x4), ed è lecito pensare che il termine Hexa voglia dire fondere fra loro 36 pixel (6x6).... Leggi su dday (Di martedì 26 luglio 2022) L’indiscrezione parte dalla registrazione del termine Hexa²pixel: la precedente tecnologia di pixel binning Tetra²pixel fonde fra loro 16 pixel (4x4), ed è lecito pensare che il termine Hexa voglia dire fondere fra loro 36 pixel (6x6)....

Digital_Day : Il prossimo sensore di immagine di Samsung potrebbe andare oltre la barriera dei 400 milioni di pixel - min1kid__ : Mi hanno dato un samsung per lavoro e ragazzi non ci capisco un cazzo non so usarlo le notifiche non so aprirle son… - goldrushiing : morendo per seokjin fridge indignat? con la samsung perché le ha rubato il lavoro -