Lagom | parole dal mondo | la filosofia dell’equilibrio e della moderazione

(Di martedì 26 luglio 2022) Nel nuovo appuntamentorubricadal, il termine svedese; una parola tradotta come “giusta misura”, “la quantità giusta”. Un avverbio il cui utilizzo si riferisce al mantenimentonei diversi aspettivita., la parola svedese che indica l’equilibrio e l’armonia applicati all’esistenza– Credits: macrolibrarsi.itIl termineè una parola svedese riferita all’equilibrio, all’armonia e alla giusta misura delle cose da applicare a diverse fasi e campi dell’esistenza; un invito a vivere la vita con sobrietà e semplicità, quindi, senza sconfinare negli eccessi.è un avverbio intraducibile in lingua italiana che, tuttavia, presenta due storie ...

Se il lagom svedese spinge ad accettare il compromesso, le vie di mezzo, la moderazione come via... In altre, imparare anche a lasciare andare. Lagom interior design: la filosofia svedese applicata alla casa