Canottaggio, Mondiali U23 Varese 2022: sei equipaggi azzurri già in finale! (Di martedì 26 luglio 2022) I Mondiali Under 23 2022 di Canottaggio sono proseguiti a Varese oggi, martedì 26 luglio: in programma nella seconda giornata di gare le ultime batterie ed i primi ripescaggi, che hanno promosso in finale già sei dei venti equipaggi azzurri. Tre imbarcazioni dell’Italia sono in semifinale ed una è ai quarti, mentre altre nove affronteranno i ripescaggi ed una lotterà per il 13° posto. Sono in finale il due senza pesi leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl (CC Saturnia), il due senza pesi leggeri maschile di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea), il quattro di coppia femminile di Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giulia Bosio (SC Esperia), Alice Gnatta (SC Lignano), Vittoria Tonoli (SC Garda Salò), il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Luca ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) IUnder 23disono proseguiti aoggi, martedì 26 luglio: in programma nella seconda giornata di gare le ultime batterie ed i primi ripescaggi, che hanno promosso in finale già sei dei venti. Tre imbarcazioni dell’Italia sono in semifinale ed una è ai quarti, mentre altre nove affronteranno i ripescaggi ed una lotterà per il 13° posto. Sono in finale il due senza pesi leggeri femminile di Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl (CC Saturnia), il due senza pesi leggeri maschile di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea), il quattro di coppia femminile di Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giulia Bosio (SC Esperia), Alice Gnatta (SC Lignano), Vittoria Tonoli (SC Garda Salò), il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Luca ...

Sevenpress : Canottaggio – Mondiali Under 23. L’Italremo già in finale con 6 equipaggi - Gazzetta_it : Vicino, i gemelli del remo: con Luca e Marco la dinastia continua ai Mondiali U19 - sportface2016 : #Canottaggio, #MondialiU23: sei equipaggi azzurri in finale - NicoSMartino : RT @varesenews: I Mondiali di canottaggio aiutano a sfamare i bisognosi di Varese - rowing_europe : RT @canottaggio1888: Mondiali Under 23. L’Italremo già in finale con 6 equipaggi (C.Stampa) -