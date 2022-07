Appello per Cognome per non Discriminare, Salvini Attacca: Follia Pura (Di martedì 26 luglio 2022) Il Leader della Lega Salvini torna a parlare di gender e scuola durante la campagna elettorale. “Lasciamo che i bimbi giochino, studino, si conoscano e crescano da bimbi. Fra fiabe ... Leggi su youreduaction (Di martedì 26 luglio 2022) Il Leader della Legatorna a parlare di gender e scuola durante la campagna elettorale. “Lasciamo che i bimbi giochino, studino, si conoscano e crescano da bimbi. Fra fiabe ...

LucaBizzarri : “Matteo, io ti sono amico, guarda che sono 100 anni che l’appello si fa per cognome, se dici così dimostri di esser… - ZanAlessandro : Secondo Salvini l’appello per cognome nelle scuole sarebbe applicazione della fantomatica “teoria gender”. Siamo ol… - CarloCalenda : ?? Iniziata la conferenza stampa con @Azione_it e @Piu_Europa per la presentazione del Patto Repubblicano - Appello… - StefanoFiorini6 : RT @LiveSpinoza: Volevo dire a Salvini che, casomai gli capitasse di andare, anche in Senato l'appello si fa per cognome. [@Lazzaro1969] - rmolinari64 : RT @mariocalabresi: La mia maestra delle elementari, Fernanda Sartorio, faceva l’appello per cognome. Si è sempre fatto così. Chiunque sia… -