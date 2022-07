‘White Noise’ di Noah Baumbach film d’apertura della Mostra di Venezia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “White Noise”, scritto e diretto da, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger, è ildi apertura, in Concorso,79esimaInternazionale d’Arte CinematograficaBiennale di, diretta da Alberto Barbera (31 agosto – 10 settembre). Si tratta del ritorno al Lido di, dopo aver presentato nel 2019 “Marriage Story”. Ilè basato sul romanzo “Rumore bianco” (titolo originale “White Noise”, pubblicato in italiano da Einaudi) dello scrittore statunitense Don DeLillo, considerato esemplificativoletteratura postmoderna, vincitore del ...