Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) - • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita • Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) • Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA Roma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle ...

