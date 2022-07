Renato Brunetta, l’altezza, lo sfogo: “Continuo a soffrire”. Quando a prenderti in giro perché sei basso è Silvio Berlusconi (Di lunedì 25 luglio 2022) È diventato ormai virale lo sfogo che Renato Brunetta si è concesso nel corso di un’intervista con Maria Annunziata a Mezz’ora ed ha a che fare con la caratteristica del politico che da sempre è stata maggiormente bersagliata: la sua altezza, notoriamente limitata. Renato Brunetta deriso perché basso: “Violentato da una vita” I 143 centimetri di altezza di Renato Brunetta evadono il campo della satira politica in cui finora avevano la residenza e diventano padroni di un dibattito più profondo, personale, sentito. Renato Brunetta dopo decenni rivela l’ovvio, ovvero che sentirsi dare del “nano” in continuazione ferisce l’orgoglio, la dignità e l’autostima: “È una vita che io vengo violentato per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 luglio 2022) È diventato ormai virale lochesi è concesso nel corso di un’intervista con Maria Annunziata a Mezz’ora ed ha a che fare con la caratteristica del politico che da sempre è stata maggiormente bersagliata: la sua altezza, notoriamente limitata.deriso: “Violentato da una vita” I 143 centimetri di altezza dievadono il campo della satira politica in cui finora avevano la residenza e diventano padroni di un dibattito più profondo, personale, sentito.dopo decenni rivela l’ovvio, ovvero che sentirsi dare del “nano” in continuazione ferisce l’orgoglio, la dignità e l’autostima: “È una vita che io vengo violentato per ...

AlexBazzaro : Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno d… - HuffPostItalia : Sfogo in tv di Renato Brunetta contro il bullismo social di Marta Fascina: 'Violentato per la mia altezza' - Agenzia_Ansa : 'Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché h… - LoredanaNavarra : RT @AlexBazzaro: Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno dei Mini… - andvaccaro : RT @PieraBelfanti: Grande lezione di stile di Renato #Brunetta. Chi utilizza il #bodyshaming come arma per offendere dimostra di essere mo… -