Milan, sul taccuino di Maldini e Massara spunta un nuovo nome per il centrocampo (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Milan starebbe seguendo un giovane centrocampista della Premier League: occhio alla concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si attende ancora il grande colpo di mercato in casa Milan. Le trattative per Renato Sanches e Charles De Ketelaere non decollano ed i dirigenti rossoneri sembra stiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilstarebbe seguendo un giovane centrocampista della Premier League: occhio alla concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si attende ancora il grande colpo di mercato in casa. Le trattative per Renato Sanches e Charles De Ketelaere non decollano ed i dirigenti rossoneri sembra stiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - tvdellosport : MAIGNAN MA CHE COMBINI? Sul retropassaggio di Krunic, il portiere rossonero rischia di combinarla grossa. Per fort… - cmdotcom : Il Milan fa sul serio per Chukwuemeka, trattativa avviata con l’Aston Villa - antig9696 : @NandoPiscopo1 Mi devasta, mi è uscito il twitt del Milan con 100 insulti e l’unico commento serio era il suo sul c… - salamalekumismo : RT @saIva___: Il SMM del Milan che fa il tweet sul nuovo acquisto del Milan femminile immaginando i commenti -