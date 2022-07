Ginosa-Laterza | incidente | morte 52enne e la figlia di 11 anni Ieri era deceduto un 20enne

NoiNotizie : Ginosa-Laterza (#Taranto): incidente, morte 52enne e la figlia di 11 anni - QdSit : Due persone sono morte, una mamma e suo figlio minorenne, e tre persone sono rimaste ferite, tracui gli altri due f… - Trmtv : Laterza-Ginosa: auto contro camion, muoiono mamma e figlio - QuintoPotereV : ??Tragedia sulla #Laterza-#Ginosa, 20enne si schianta contro un muretto e muore: “Giovanni un ragazzo d’oro” ?? - NoiNotizie : Leverano (#Lecce): incidente nella notte, morto 19enne. #Bari, scontro: deceduto 70enne. Laterza-Ginosa (#Taranto),… -

Un ragazzo di soli 20 anni, promessa dell'atletica, ha perso la vita ieri mattina in un incidente sulla statale tra, in provincia di Taranto. Inutili i soccorsi. Ha perso il controllo della sua moto che ha terminato la propria corsa contro un muretto . È morto così un ragazzo di soli 20 anni ieri ...Intorno alle 10 del 24 luglio avrebbe perso il controllo della moto finendo violentemente contro un muretto appena fuori, in provincia di Taranto, lungo la ss 580 che conduce aTARANTO, 25/07/2022 - (ansa) Due persone sono morte, una mamma e suo figlio minorenne, e tre persone sono rimaste ferite, tra ...TARANTO – Due persone sono morte, una mamma e suo figlio minorenne, e tre persone sono rimaste ferite, tra cui gli altri due figli della donna, in un incidente sulla strada per Ginosa, alle porte di ...