"Colpa dei sovranisti pagati da Putin". La folle teoria di Annunziata su Draghi (Di lunedì 25 luglio 2022) La Rai servizio pubblico si arricchisce di un'altra perla sul piano di una informazione equilibrata. Artefice di questa straordinaria performance, che se stessimo negli States meriterebbe la candidatura al premio Pulitzer, è Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz'ora in più, in onda la domenica pomeriggio su Rai3. Durante la lunga intervista a Enrico Letta, la giornalista Campana ha tentato di fornire in imbarazzante assist al segretario dem, proponendogli una versione di natura complottistica della caduta del governo di larghe intese guidato dall'ex presidente della Bce. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Annunziata1-1.mp4 Questo il suo stupefacente intervento: "Io penso che Draghi non poteva assolutamente stare con un governo che diventava non solo in parte, ma della parte che in Europa sollevava più problemi.

