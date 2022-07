Torino, ottimismo per Denayer: si punta a chiudere a giorni (Di domenica 24 luglio 2022) In casa Torino c’è ottimismo per l’acquisto di Jason Denayer. I granata puntano a chiudere nei prossimi giorni Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino continua a lavorare con l’entourage di Jason Denayer. In casa granata c’è fiducia per chiudere l’accordo con il belga, che potrebbe arrivare già ad inizio della prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) In casac’èper l’acquisto di Jason. I granatano anei prossimiCome riferito da Gianluca Di Marzio, ilcontinua a lavorare con l’entourage di Jason. In casa granata c’è fiducia perl’accordo con il belga, che potrebbe arrivare già ad inizio della prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@TorinoFC_1906: cresce l’ottimismo per #Denayer #calciomercato #SerieA - CalcioNews24 : Il #Torino accelera per Jason #Denayer ?? - YBah96 : RT @DiMarzio: .@TorinoFC_1906: cresce l’ottimismo per #Denayer #calciomercato #SerieA - calciomercatoit : ?? La #Roma si muove per rinforzare centrocampo e difesa: occhi su #Bailly e #Saul ?? Ottimismo #Torino su #Denayer… - whtylly : RT @DiMarzio: .@TorinoFC_1906: cresce l’ottimismo per #Denayer #calciomercato #SerieA -