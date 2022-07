Scomparsa di Vittorio De Scalzi, Pfm: “La tua musica resterà” (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – Anche la Pfm (Premiata Forneria Marconi) saluta Vittorio De Scalzi, morto all’età di 72 anni: “Ciao Vittorio, la tua musica resterà per ricordarci il grande musicista che eri, che sei e che sarai sempre. Buon viaggio”, scrive la band sulla sua pagina Facebook. Domani, 25 luglio, alle 18 presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco, in piazza Cesare Battisti a Sanremo, avrà luogo il funerale di De Scalzi in forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) MILANO – Anche la Pfm (Premiata Forneria Marconi) salutaDe, morto all’età di 72 anni: “Ciao, la tuaper ricordarci il grande musicista che eri, che sei e che sarai sempre. Buon viaggio”, scrive la band sulla sua pagina Facebook. Domani, 25 luglio, alle 18 presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco, in piazza Cesare Battisti a Sanremo, avrà luogo il funerale di Dein forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23. L'articolo L'Opinionista.

ciccio_1990 : La triste scomparsa di Vittorio De Scalzi (fondatore dei New Trolls) - Musica sarà - ciccio_1990 : La triste scomparsa di Vittorio De Scalzi (fondatore dei New Trolls) - Musica sarà - Gian_Mal : RT @FrancoScarsell2: Il mondo della canzone piange la scomparsa, a 72 anni, di Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo rock progressivo de… - TMWSampdoria : Cordoglio Sampdoria per la scomparsa di Vittorio De Scalzi - Mario_Lavezzi : @vittoriodescalzi un altro grande musicista e amico che se ne va. A meno di un mese dalla scomparsa di… -