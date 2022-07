LIVE Bronzetti-Begu 0-0, Finale WTA Palermo in DIRETTA: si comincia! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 40-Ad Non va questa volta il dritto di Bronzetti, terza palla break. 40-40 Grande dritto a incrociare dell’azzurra, annullata anche la seconda possibilità di break. 40-Ad Attacca vicino alla rete la rumena, altra palla break. 40-40 Ottima prima di servizio, risposta lunga della rumena e palla break cancellata. 30-40 Largo il rovescio di Bronzetti, subito palla break. 30-30 Che rovescio in lungolinea per Begu! Non può nulla Bronzetti. 30-15 Lungo il dritto di Begu. 15-15 Scambio molto lungo, tenta lo slice la rumena ma finisce sulla rete. 0-15 Sulla riga il rovescio di Begu. COMINCIA IL MATCH, ALLA BATTUTA LUCIA Bronzetti! 20.04 Per Irina-Camelia Begu sarebbe il quinto titolo in carriera, per la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-Ad Non va questa volta il dritto di, terza palla break. 40-40 Grande dritto a incrociare dell’azzurra, annullata anche la seconda possibilità di break. 40-Ad Attacca vicino alla rete la rumena, altra palla break. 40-40 Ottima prima di servizio, risposta lunga della rumena e palla break cancellata. 30-40 Largo il rovescio di, subito palla break. 30-30 Che rovescio in lungolinea per! Non può nulla. 30-15 Lungo il dritto di. 15-15 Scambio molto lungo, tenta lo slice la rumena ma finisce sulla rete. 0-15 Sulla riga il rovescio di. COMINCIA IL MATCH, ALLA BATTUTA LUCIA! 20.04 Per Irina-Cameliasarebbe il quinto titolo in carriera, per la ...

