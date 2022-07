Conte attacca Nagelsmann: “È irrispettoso, io non parlo di giocatori di altri club. Kane importante per noi” (Di domenica 24 luglio 2022) “Io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre, è irrispettoso; se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara: Kane è molto importante per il progetto“. Queste le dure parole con cui Antonio Conte risponde direttamente a Julian Nagelsmann, il quale aveva nominato il centravanti inglese come ipotesi per il dopo-Lewandowski. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “Io non sono un allenatore che parla didi altre squadre, è; se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara:è moltoper il progetto“. Queste le dure parole con cui Antoniorisponde direttamente a Julian, il quale aveva nominato il centravanti inglese come ipotesi per il dopo-Lewandowski. SportFace.

repubblica : Giuseppe Conte giù nei sondaggi adesso attacca Draghi: 'Lui ha tradito il Paese' [di Giovanna Vitale] - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - sportface2016 : #Conte attacca #Nagelsmann: 'È irrispettoso, io non parlo di giocatori di altri club. #Kane è importante per il pro… - NadiaMAI4 : RT @DeShindig: Conte che attacca violentemente il pd che lo ha blandito, santificato, coccolato, inseguito, aspettato è uno spettacolo di p… -