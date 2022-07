ZTE - Milan 3 - 2: avvio shock, poi Giroud e Krunic sfiorano la rimonta (Di sabato 23 luglio 2022) Zalaegerszeg (Ungheria) - Termina con una sconfitta la seconda amichevole estiva del Milan campione d'Italia. In Ungheria, lo ZTE padrone di casa va avanti 3 - 0 dopo soli 26' grazie alle reti di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) Zalaegerszeg (Ungheria) - Termina con una sconfitta la seconda amichevole estiva delcampione d'Italia. In Ungheria, lo ZTE padrone di casa va avanti 3 - 0 dopo soli 26' grazie alle reti di ...

tvdellosport : SPROFONDO MILAN ? Il Milan sprofonda in Ungheria, lo ZTE cala il tris contro i rossoneri in meno di mezz’ora?? C… - tvdellosport : PARTE MALE IL MILAN ? Basta poco più di un minuto allo ZTE per sbloccare il match: sugli sviluppi di corner Meshac… - tvdellosport : ZTE-MILAN IN DIRETTA SU SPORTITALIA???? Nuovo test per il Milan, questa volta contro gli ungheresi dello ZTE: alle… - DaSilva_Pedro : ZTE vs Milan Milan 9 cambi = Partita amichevole per testare giocatori/formazione/strategie etc ZTE 5 cambi = Part… - fradettofanpage : RT @lucabianchin7: Caldo all’italiana (ma tra poco pioverà, dicono), presentazione dello Zte con le fiamme - se non bastasse il caldo… - e… -