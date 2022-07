Zelensky: Mosca non intende applicare l’accordo sul grano (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che l’attacco missilistico russo odierno al porto di Odessa dimostra che Mosca ha finalmente trovato il modo di non attuare l’accordo sul grano concluso ieri con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina. “Questo dimostra solo una cosa: non importa cosa dica o prometta la Russia”, ha precisato Zelenskiy in un video pubblicato su Telegram. Mosca “trovera’ il modo di non attuare”, l’intesa, ha aggiunto. Lo riporta il Guardian. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che l’attacco missilistico russo odierno al porto di Odessa dimostra cheha finalmente trovato il modo di non attuaresulconcluso ieri con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina. “Questo dimostra solo una cosa: non importa cosa dica o prometta la Russia”, ha precisato Zelenskiy in un video pubblicato su Telegram.“trovera’ il modo di non attuare”, l’intesa, ha aggiunto. Lo riporta il Guardian. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

