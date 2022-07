Reddito di Cittadinanza, può usufruirne anche chi lavora: come funziona (Di sabato 23 luglio 2022) Chi può richiedere il Reddito di Cittadinanza? In pochi sanno che è possibile ricevere il contributo dall’Inps anche se si è lavoratori. Lo scopo di tale agevolazione è quello di dare un aiuto economico alle famiglie che dispongono di redditi bassi. il richiedente quindi non deve essere per forza in uno stato di disoccupazione: vediamo i dettagli. Reddito di Cittadinanza e lavoro: cosa c’è da sapere Tra i requisiti per presentare la domanda per il Reddito di Cittadinanza non c’è lo stato di disoccupazione. Il richiedente del contributo quindi può essere anche un lavoratore. In particolare, chi vuole presentare la domanda per il Reddito di Cittadinanza dovrà essere cittadino italiano ... Leggi su tvzap (Di sabato 23 luglio 2022) Chi può richiedere ildi? In pochi sanno che è possibile ricevere il contributo dall’Inpsse si ètori. Lo scopo di tale agevolazione è quello di dare un aiuto economico alle famiglie che dispongono di redditi bassi. il richiedente quindi non deve essere per forza in uno stato di disoccupazione: vediamo i dettagli.die lavoro: cosa c’è da sapere Tra i requisiti per presentare la domanda per ildinon c’è lo stato di disoccupazione. Il richiedente del contributo quindi può essereuntore. In particolare, chi vuole presentare la domanda per ildidovrà essere cittadino italiano ...

