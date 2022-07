Ucraina: Human Right Wacth, 'russi hanno torturato, detenuto e rapito civili' (Di venerdì 22 luglio 2022) Kiev, 22 lug. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) - L'Ong Human Right Wacth (Hrw) ha denunciato torture, detenzioni illegali e sparizioni forzate a cui le truppe russe stanno sottoponendo i civili nelle aree occupate delle regioni di Kherson e Zaporizhia. "Le forze russe hanno trasformato le aree occupate dell'Ucraina meridionale in un abisso di paura e di selvaggia anarchia - ha dichiarato in una nota Yulia Gorbunova di Hrw Ucraina - La tortura, il trattamento disumano, così come la detenzione arbitraria e la reclusione illegale di civili, sono tra gli possibili crimini di guerra che abbiamo documentato". L'organizzazione ha parlato con 71 residenti di Kherson, Melitopol, Berdiansk, Skadovsk e di altre 10 città e paesi nelle regioni di Kherson e Zaporizhia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Kiev, 22 lug. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) - L'Ong(Hrw) ha denunciato torture, detenzioni illegali e sparizioni forzate a cui le truppe russe stanno sottoponendo inelle aree occupate delle regioni di Kherson e Zaporizhia. "Le forze russetrasformato le aree occupate dell'meridionale in un abisso di paura e di selvaggia anarchia - ha dichiarato in una nota Yulia Gorbunova di Hrw- La tortura, il trattamento disumano, così come la detenzione arbitraria e la reclusione illegale di, sono tra gli possibili crimini di guerra che abbiamo documentato". L'organizzazione ha parlato con 71 residenti di Kherson, Melitopol, Berdiansk, Skadovsk e di altre 10 città e paesi nelle regioni di Kherson e Zaporizhia, ...

