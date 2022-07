Diana | bimba di 18 mesi morta in casa | lasciata sola dalla mamma per 6 giorni

TgLa7 : #Diana morta a 16 mesi dopo essere stata lasciata sola dalla madre per 6 giorni, una vicenda drammatica che ha scon… - emibonafede20 : RT @TgLa7: #Diana morta a 16 mesi dopo essere stata lasciata sola dalla madre per 6 giorni, una vicenda drammatica che ha sconvolto anche i… - blusewillis1 : Diana, la bimba di 16 mesi morta di stenti: «Magrolina, nessuno l'ha mai vista camminare». Il pm: «La mamma non ha… - blogsicilia : ?? Bimba morta a #Milano, Alessia Pifferi “non giocava mai con Diana”. Cosa è emerso anche sulle sue menzogne ?? - nikolaussuck : RT @SoggiaRic: Una madre può dirsi tale solo se mette al primo posto i suoi figli. Se penso a questa povera bimba SOLA per giorni mi viene… -

Sono le parole rilasciate ai microfoni del Corriere della Sera delle persone che abitavano vicino alla piccola, trovata senza vita da sola nel suo lettino: "Non era unavivace: era sempre ...Dopo di che sarebbe andata a Leffe, nella Bergamasca, per raggiungere il suo attuale compagno (non padre della), al quale avrebbe detto cheera al mare con sua sorella . È rientrata a ...In via Parea sul cancello verde del civico 16 sono apparsi dei palloncini bianchi a forma di cuore. Sopra c'è una scritta: Diana. La bambina di 16 mesi morta di stenti in un ...Non era la prima volta che la madre di Diana, la bambina di 16 mesi trovata morta dopo una settimana da sola in casa, la abbandonava per trascorrere ...