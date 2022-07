Centrodestra, pranzo del disgelo tra Berlusconi e Meloni. Salvini: “Sarà premier chi prende un voto in più” (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Centrodestra cerca di ricompattarsi in vista dell’inizio della campagna elettorale. Mentre rimangono da sciogliere nodi di non poco conto, come la premiership e la distribuzione dei seggi uninominali (Meloni vuole il 50%, Berlusconi e Salvini contrari), i tre leader – ritornati insieme dopo le dimissioni di Mario Draghi – cercano di ristabilire regole e sintonia. Il pranzo – Primo passo è stato il pranzo a “Villa Grande” tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Dopo tante riunioni del Centrodestra di governo insieme a Matteo Salvini e i centristi, il presidente di Forza Italia ha organizzato nella sua residenza un incontro per “rompere il ghiaccio” con la leader di Fratelli d’Italia. Un primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilcerca di ricompattarsi in vista dell’inizio della campagna elettorale. Mentre rimangono da sciogliere nodi di non poco conto, come laship e la distribuzione dei seggi uninominali (vuole il 50%,contrari), i tre leader – ritornati insieme dopo le dimissioni di Mario Draghi – cercano di ristabilire regole e sintonia. Il– Primo passo è stato ila “Villa Grande” tra Silvioe Giorgia. Dopo tante riunioni deldi governo insieme a Matteoe i centristi, il presidente di Forza Italia ha organizzato nella sua residenza un incontro per “rompere il ghiaccio” con la leader di Fratelli d’Italia. Un primo ...

