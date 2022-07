Barcellona, ecco Raphinha e Lewandowski: un mercato faraonico a dispetto della crisi (Di venerdì 22 luglio 2022) Oltre un miliardo di debito, una situazione talmente critica che la scorsa estate ha portato addirittura all’addio di “Sua Maestà’ Leo Messi, eppure il mercato del Barcellona dall’arrivo di Xavi è stato semplicemente regale. Già dalla sessione di gennaio 2022 quando sono arrivati Ferran Torres per 55 milioni di euro complessivi dal Manchester City e Pierre Emerick Aubameyang, svincolato sì dall’Arsenal ma con un stipendio importante che grava sulle casse di una società in cerca di una svolta. Anche l’estate 2022 sembrava non esser partita sotto una buona stella, con l’obbligo di ritardare l’ufficialità di due parametri zero come Franck Kessie e Thomas Christensen, sempre per la stessa motivazione: la Liga impone un tetto del 60% degli stipendi dei calciatori rispetto alla entrate, se superato è impossibile aggiungerne altri. Eppure dopo qualche addio ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Oltre un miliardo di debito, una situazione talmente critica che la scorsa estate ha portato addirittura all’addio di “Sua Maestà’ Leo Messi, eppure ildeldall’arrivo di Xavi è stato semplicemente regale. Già dalla sessione di gennaio 2022 quando sono arrivati Ferran Torres per 55 milioni di euro complessivi dal Manchester City e Pierre Emerick Aubameyang, svincolato sì dall’Arsenal ma con un stipendio importante che grava sulle casse di una società in cerca di una svolta. Anche l’estate 2022 sembrava non esser partita sotto una buona stella, con l’obbligo di ritardare l’ufficialità di due parametri zero come Franck Kessie e Thomas Christensen, sempre per la stessa motivazione: la Liga impone un tetto del 60% degli stipendi dei calciatori rispetto alla entrate, se superato è impossibile aggiungerne altri. Eppure dopo qualche addio ...

