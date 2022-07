Volley, VNL maschile 2022: la Polonia fa e disfa, ma passa al tie-break contro l’Iran (Di giovedì 21 luglio 2022) La Polonia fa e disfa, si complica la vita e risorge nel tie-break che le consegna le semifinali della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Ai quarti di finale la squadra polacca, campione del mondo in carica, deve sudarsela in cinque set contro un Iran che ha il grande merito di restare sempre concentrato e dentro al match, crollando solo nel finale. Sabato pomeriggio saranno gli Stati Uniti i rivali dei polacchi alle ore 18. Punteggio finale di 3-2 (25-21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-8). IL TABELLONE DELLE FINALI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO Il primo punto è dell’Iran con un gran muro, avvio esaltante anche grazie agli spalti ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lafa e, si complica la vita e risorge nel tie-che le consegna le semifinali dellaNations League (VNL). Ai quarti di finale la squadra polacca, campione del mondo in carica, deve sudarsela in cinque setun Iran che ha il grande merito di restare sempre concentrato e dentro al match, crollando solo nel finale. Sabato pomeriggio saranno gli Stati Uniti i rivali dei polacchi alle ore 18. Punteggio finale di 3-2 (25-21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-8). IL TABELLONE DELLE FINALI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E REGOLAMENTO Il primo punto è delcon un gran muro, avvio esaltante anche grazie agli spalti ...

