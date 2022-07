UFFICIALE – La Roma Femminile ingaggia Giacinti fino al 2025 (Di giovedì 21 luglio 2022) Colpaccio dell’ AS Roma Femminile: annunciato oggi l’ingaggio di Valentina Giacinti. L’attaccante ex Milan ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso. Giacinti alla Roma Women: l’annuncio del club Valentina Giacinti è ufficialmente una calciatrice della Roma Femminile, trasferendosi a titolo definitivo. L’ex attaccante e capitana del Milan, dopo varie peripezie che nella passata stagione l’hanno portata a lasciare il club rossonero per giocare sei mesi con la Fiorentina, ha firmato quest’oggi il contratto che la terrà nel club capitolino fino al 30 giugno 2025. Valentina Giacinti è una nuova calciatrice giallorossa! Benvenuta! #ASRomaFemminile ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 21 luglio 2022) Colpaccio dell’ AS: annunciato oggi l’ingaggio di Valentina. L’attaccante ex Milan ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso.allaWomen: l’annuncio del club Valentinaè ufficialmente una calciatrice della, trasferendosi a titolo definitivo. L’ex attaccante e capitana del Milan, dopo varie peripezie che nella passata stagione l’hanno portata a lasciare il club rossonero per giocare sei mesi con la Fiorentina, ha firmato quest’oggi il contratto che la terrà nel club capitolinoal 30 giugno. Valentinaè una nuova calciatrice giallorossa! Benvenuta! #AS...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO La #Roma annuncia sui social l'arrivo di #Dybala Attesa per il comunicato ufficiale #SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : .@OfficialASRoma, le prime parole di @PauDybala_JR: 'Ho sempre ammirato l'atmosfera che creano i tifosi giallorossi… - Emmapia : @RobertoArduini1 @Andrea_82b15 1) Al di là dei risultati,trattasi di iniziativa lodevole,nata 3 anni fa oltretutto.… - sostenibile_2 : RT @LAROMA24: As Roma: non ci saranno proroghe all'Opa o altri rialzi di prezzo (COMUNICATO UFFICIALE) #AsRoma -