Il volo, poi lo schianto: morto Base jumper sul Monte Bianco (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Base junper è morto dopo essersi lanciato con la sua tuta alare dal versante italiano del Monte Bianco. L’amico che era con lui ha dato l’allarme. Il corpo senza vita è stato recuperato dai soccorsi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Unjunper èdopo essersi lanciato con la sua tuta alare dal versante italiano del. L’amico che era con lui ha dato l’allarme. Il corpo senza vita è stato recuperato dai soccorsi

DiMarzio : #Dybala appena partito con volo privato dei #Friedkin ?? insieme ai proprietari della @OfficialASRoma e a… - lil_santos_ : @manuettori @marbellapelato Lei fuori di testa, poi quando parla in spagnolo volo - ___mem_____ : rondine in volo. tutto il giorno a pensare se poi ritorna. - GianniPulito : @Ale970443880 Non ha proprio solo sbagliato, solo la mia misera idea, il PD lo ha bloccato se no prendeva il volo.… - _poggy : (dico “rivista” in senso ampio; in generale le riviste *a fumetti* dagli anni ’90 in poi non hanno mai preso il vol… -