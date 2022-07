Idmo: la disinformazione su Ucraina, Covid e politica interna (report giugno 2022) (Di giovedì 21 luglio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate a giugno 2022 in Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di Idmo. Qui per saperne di più sul progetto. A giugno 2022 le organizzazioni di fact-checking e debunking di Idmo hanno pubblicato, complessivamente, 224 articoli. Lo scorso mese la disinformazione rilevata a tema Ucraina è calata notevolmente, rispetto al totale della disinformazione rilevata in Italia dai cinque progetti che contribuiscono ai report Idmo. Siamo al 23 per cento, un dato lontano dal 70 per cento rilevato a marzo dalle stesse organizzazioni. Le notizie false a tema pandemia hanno visto un aumento (20 per cento sul ... Leggi su facta.news (Di giovedì 21 luglio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate ain Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui per saperne di più sul progetto. Ale organizzazioni di fact-checking e debunking dihanno pubblicato, complessivamente, 224 articoli. Lo scorso mese larilevata a temaè calata notevolmente, rispetto al totale dellarilevata in Italia dai cinque progetti che contribuiscono ai. Siamo al 23 per cento, un dato lontano dal 70 per cento rilevato a marzo dalle stesse organizzazioni. Le notizie false a tema pandemia hanno visto un aumento (20 per cento sul ...

