Doppia partenza in arrivo in casa Avellino, società a lavoro (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua il lavoro dell’Avellino sul “fronte uscite”. Dopo aver perfezionato il passaggio di Luigi Silvestri al Siena, il prossimo in lista di sbarco è Salvatore Aloi. Il centrocampista calabrese è vicinissimo al Pescara. La società abruzzese ha avanzato l’offerta al giocatore: pronto un biennale. Manca “qualche dettagli economico” tra l’Avellino e Aloi per ufficializzare il passaggio in biancoazzurro. Dopo qualche remora, Vincenzo Plescia vestirà la maglia della Carrarese in prestito la prossima stagione. Continua ad allenarsi in attesa di conoscerà il futuro Francesco Forte e Fabio Tito. Entrambi hanno risposto presenti al ritiro di Mercogliano mentre altri continuano a marcare visita. Una delle spine del mercato è rappresentata da Riccardo Maniero. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua ildell’sul “fronte uscite”. Dopo aver perfezionato il passaggio di Luigi Silvestri al Siena, il prossimo in lista di sbarco è Salvatore Aloi. Il centrocampista calabrese è vicinissimo al Pescara. Laabruzzese ha avanzato l’offerta al giocatore: pronto un biennale. Manca “qualche dettagli economico” tra l’e Aloi per ufficializzare il passaggio in biancoazzurro. Dopo qualche remora, Vincenzo Plescia vestirà la maglia della Carrarese in prestito la prossima stagione. Continua ad allenarsi in attesa di conoscerà il futuro Francesco Forte e Fabio Tito. Entrambi hanno risposto presenti al ritiro di Mercogliano mentre altri continuano a marcare visita. Una delle spine del mercato è rappresentata da Riccardo Maniero. ...

