Contenuti per riflettere e battute per sorridere la sostenibilità di Smemoranda (Di giovedì 21 luglio 2022) Intervista a Nico Colonna, presidente fondatore di Smemoranda Group, condirettore di Smemoranda e presidente di Fondazione Smemoranda Continua l'impegno green di Smemoranda Group, che da anni promuove numerosi progetti di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, anche sul piano della responsabilità sociale, con specifico interesse per la tutela ambientale. Anche nel 2023 Smemoranda si prenderà cura dei 160 mila alberi piantati e gestiti dal Consorzio Forestale di Pavia per compensare le emissioni di CO2 derivate dalla produzione di diari e agende La Smemo, l'agenda un po' libro un po' diario, è anche un po' green? «Lo è molto. Se è vero che il mondo perde tredici milioni di ettari di foresta all'anno, la Smemo nel suo piccolo prova a migliorare questa percentuale: ogni anno curiamo i nostri ...

