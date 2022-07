Conte sul governo: “Da Draghi atteggiamento sprezzante verso il M5S” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – Conte va a gamba tesa sul governo: “Abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un atteggiamento sprezzante” sulle nostre misure. “Questo ci dispiace molto, perché abbiamo ricevuto anche degli insulti e francamente anche da parte delle forze di centrodestra c’è stato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi “sfida” i partiti sulla fiducia. Conte tace, gelo centrodestra Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” M5S sulle spese militari: “Dietrofront governo, no a narrazioni di comodo” Scontro Conte-Draghi: “Grave che ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA –va a gamba tesa sul: “Abbiamo visto da parte del premiernon solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c’è stato anche un” sulle nostre misure. “Questo ci dispiace molto, perché abbiamo ricevuto anche degli insulti e francamente anche da parte delle forze di centrodestra c’è stato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::“sfida” i partiti sulla fiducia.tace, gelo centrodestra Per Tajani “deve restare a Palazzo Chigi” M5S sulle spese militari: “Dietrofront, no a narrazioni di comodo” Scontro: “Grave che ...

sebmes : È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere… - GiovaQuez : È andata come si sapeva. Salvini già da sabato era inamovibile sul voto. Non poteva non spingere in rete l’assist a… - pietroraffa : Qualcosa mi dice che Conte si sia già pentito della mossa di non votare la fiducia sul dl Aiuti. Così, a naso #crisidigoverno - Damian0Diana : RT @sebmes: È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere il Cdx, ora… - annalisapanello : RT @sebmes: È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere il Cdx, ora… -