Questa statua non rappresenta il Dio Maya antenato di Batman: è del 2014 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Circola una nuova teoria sui social network secondo la quale Batman non sarebbe un semplice supereroe frutto di fantasia. Le sue origini sarebbero piuttosto da rintracciare molto indietro nel tempo, nelle antiche civiltà Maya che adoravano un Dio dal corpo di uomo e le orecchie di pipistrello. La prova sarebbe nella foto di una statua di cui adesso ricostruiremo la storia. Per chi ha fretta: Molti utenti sui social hanno rilanciato la teoria secondo cui il personaggio di Batman è stato ispirato dall'Antica Mitologia Maya Come prova, viene citata una statua che raffigurerebbe il Dio Camazotz, a metà tra un uomo e un pipistrello La scultura in realtà è molto più recente: è stata realizzata nel 2014, in occasione di una mostra dedicata all'iconico eroe della Dc ...

