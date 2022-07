Mentre Draghi straparla la recessione avanza: Pil, -0,7% a luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – La recessione e il Pil in calo non sono più spettri per l’Italia da un bel po’. “Solide realtà” come direbbe una pubblicità, ma con accezione, in questo caso, tutt’altro che positiva. La recessione e il Pil in calo: la stima di luglio Come riporta l’Ansa, la recessione avanza, e le stime del Pil di luglio ne sono l’ennesima dimostrazione. Ormai troppi fattori concorrono a stabilizzare la crisi economica. Dalla guerra, ai costi di energia e materie prime, all’inflazione senza crescita economica. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio, ci troviamo di fronte a “una progressiva riduzione del Pil in termini congiunturali”. Al tempo presente, si stima “a luglio un calo dello 0,6% su giugno e una crescita nulla nel confronto annuo”. Il documento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – Lae il Pil in calo non sono più spettri per l’Italia da un bel po’. “Solide realtà” come direbbe una pubblicità, ma con accezione, in questo caso, tutt’altro che positiva. Lae il Pil in calo: la stima diCome riporta l’Ansa, la, e le stime del Pil dine sono l’ennesima dimostrazione. Ormai troppi fattori concorrono a stabilizzare la crisi economica. Dalla guerra, ai costi di energia e materie prime, all’inflazione senza crescita economica. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio, ci troviamo di fronte a “una progressiva riduzione del Pil in termini congiunturali”. Al tempo presente, si stima “aun calo dello 0,6% su giugno e una crescita nulla nel confronto annuo”. Il documento di ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Tanta gente, il tricolore, la bandiera dell’Europa, per chiedere al Presidente #Draghi di andare avanti. Stasera… - ItaliaViva : 'Mentre #Draghi è uno statista che pensa al Paese, Conte è uno stagista che pensa ai Cinque stelle'. @matteorenzi - demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - Asinomatico : RT @CollotMarta: #REATOdiSINDACATO A #Bologna e in tutta Italia in piazza per i sindacalisti arrestati, mentre Draghi in Parlamento esige… - moussedisalmone : RT @LisaTorna: NON POSSO CREDERCI. DITEMI CHE HO SENTITO MALE. #Draghi HA APPENA USATO I 4 GATTI SPARSI IN TUTTA ITALIA CHE HANNO MANIFEST… -