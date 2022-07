Il Carso brucia ancora | picco di Pm10 a Monfalcone | chiusa la Fincantieri per il fumo tossico – Il video

(Di mercoledì 20 luglio 2022) I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per tutta la notte assieme ai colleghi sloveni, alla Guardia forestale e alla Protezione civile per arginare il rogo sulcheda ieri mattina. Una ventina di abitazioni sono state evacuate a Sablici, frazione di Doberdò del Lago in provincia di Gorizia. I vigili hanno spento il fuoco approfittando dell’assenza di vento. Unnotturno elevatissimo dinella città diin provincia di Gorizia è stato registrato dall’Arp Fvg: 1.600 microgrammi per metro cubo. Il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi. Sonochiuse al traffico l’autostrada A4, nel tratto tra Redipuglia e Sistiana, la strada del Vallone e la ferrovia Venezia-Trieste nel tratto trae Duino ...

Agenzia_Ansa : Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un… - alleanzaxda : RT @TRIESTE_news: Brucia il Carso triestino, sottoscritto il decreto d'emergenza - - TizianaBtz : RT @AuroraFantin: 20 luglio 22 gradi 10 chilometri Il Carso brucia, anche gli occhi e la gola. - 58Franci85 : @RaffaeleGianni4 Guarda con la situazione di stamattina, il caldo, il Carso che brucia posso solo dirti - Elena3Gri : RT @TRIESTE_news: Brucia il Carso triestino, sottoscritto il decreto d'emergenza - -

... nel Po in secca si gioca a bocce: le foto shock Un vasto incendio sul, nel bosco del Lisert ... Leggi Anche Savona, Tirin galleria sull'autostrada A10: 32 persone intossicate Traffico ...Leggi anche L'Europa, Greta Thunberg: "Stiamo camminando come sonnambuli verso il bordo del precipizio"ROMA Dopo l’Europa anche l’Italia brucia. Il caldo torrido non fa sconti e crea le condizioni perfette per gli incendi. Bruciano le belle colline sopra Massarosa in Versilia, brucia il Carso, brucia l ...VIDEO E FOTO. Autostrada bloccata a lungo, come la ferrovia. Case evacuate, i boschi vanno in cenere e in città il forte odore di bruciato: «Non è tossico ma tenete le finestre chiuse». Almeno quattro ...