Governo, Meloni: "In democrazia Parlamento conferma Governo. Non parate e raccolte firme" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 luglio 2022 "In una democrazia parlamentare è il Parlamento che decide se il Governo sta in piedi. Non le parate e le manifestazioni" così la presidente di Forza Italia Giorgia Meloni prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 luglio 2022 "In unaparlamentare è ilche decide se ilsta in piedi. Non lee le manifestazioni" così la presidente di Forza Italia Giorgiaprima ...

Pubblicità

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - SkyTG24 : Crisi governo, Meloni: 'Storia ci ha dato ragione. Legislatura finita' - riotta : Se al governo andranno davvero Meloni Salvini e eterno Berlusconi non saranno i 5 stelle l’opposizione populista al… - Riccardo_Tim : RT @laura_ceruti: Assurdo far cadere un governo che era al massimo del suo potenziale sul contrasto a Putin, come guida in Europa, sul recu… - psychotoni67 : L'ennesima crisi di governo non mi sorprende, ormai ne ho viste un tot. Ma a differenza di tutte le altre una cosa… -