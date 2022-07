Bernardeschi è già un idolo in Canada | l’urlo | il balletto e la battuta su Chiellini | così ha conquistato Toronto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ail nuovosi chiama Federico. L’ex juventino è arrivato in, si è preso la maglia numero 10 e hai tifosi ancor prima di esordire nella Mls. Innanzitutto il look: pantaloni larghi e camicia, tutto in bianco. Poi: “All in one” urlato al microfono davanti ai fan. Infine il, sempre davanti ai sostenitori che lo hanno accolto con la stessa emozione già dimostrata per l’arrivo di Lorenzo Insigne. ???????????? ALL FOR ONE!@f#TFCLive pic.twitter.com/K1e4HLivxv —FC (@FC) July 18, 2022 “La Mls è stata una scelta, perché avevo anche opportunità in Italia, molte squadre. Ho deciso io, avevo terminato un percorso: in Italia ho vinto ...