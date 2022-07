ATP Amburgo 2022, Lorenzo Musetti supera Ruusuvuori al settimo match point ed è ai quarti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Di nuovo quarti di finale, tre mesi dopo. Lorenzo Musetti è tra i migliori otto del torneo ATP 500 di Amburgo, e lo fa superando in due set il finlandese Emil Ruusuvuori. Il punteggio di 6-4 7-6 sottolinea come sia stata una sfida dura, con l’azzurro che ha avuto bisogno di sette match point per piegare la resistenza del suo avversario. Ora il carrarese può giocarsi il pass per la semifinale contro Alejandro Davidovich Fokina. Lorenzo inizia con il turbo, tenendo lontano l’avversario dalla linea di fondo cambiando spesso la fisionomia dei colpi. Quattro punti consecutivi ed è subito break; i suoi turni successivi al servizio sono farraginosi, ma lottando con la sua solita eleganza riesce a togliere il tempo a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Di nuovodi finale, tre mesi dopo.è tra i migliori otto del torneo ATP 500 di, e lo fando in due set il finlandese Emil. Il punteggio di 6-4 7-6 sottolinea come sia stata una sfida dura, con l’azzurro che ha avuto bisogno di setteper piegare la resistenza del suo avversario. Ora il carrarese può giocarsi il pass per la semifinale contro Alejandro Davidovich Fokina.inizia con il turbo, tenendo lontano l’avversario dalla linea di fondo cambiando spesso la fisionomia dei colpi. Quattro punti consecutivi ed è subito break; i suoi turni successivi al servizio sono farraginosi, ma lottando con la sua solita eleganza riesce a togliere il tempo a ...

